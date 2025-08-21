Задержанного в Монголии российского ученого Андрея Ожаровского отпустили

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил, что власти Монголии отпустили его после задержания 19 августа. Сейчас он находится в Улан-Баторе. Его дело продолжат рассматривать монгольские правоохранительные органы.

Господин Ожаровский рассказал, что утром 21 августа его доставили в разведуправление Монголии. «Спрашивали не только о том, почему я сюда приехал, кто я такой, но и о том, что я нашел»,— сказал он видео, опубликованном в Telegram-канале. Речь идет о радиоактивном загрязнении на месте добычи урана, которое, по словам ученого, он обнаружил в пустыне Гоби.

По словам Андрея Ожаровского, донос на него написала комиссия по ядерному регулированию республики. «Они туда не приезжали, они не делали там замеров, они меня обвиняют в том, что я распространяю недостоверную информацию»,— добавил он. Физик утверждает, что предложил монгольской спецслужбе провести замеры в пустыне.

Монгольские силовики задержали господина Ожаровского на заброшенном урановом карьере в районе месторождения Мардай, где он замерял радиацию. Ученый говорил, что проводил замеры просьбе местных экологов. Российские правозащитники обращались к властям Монголии с просьбой разобраться в ситуации, сообщал «Ъ».