Правозащитники вступились за задержанного в Монголии российского ученого

Как стало известно “Ъ”, российские правозащитники направили обращение к властям Монголии с просьбой разобраться в ситуации, в которой оказался российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Он был задержан в этой стране 19 августа во время замеров радиационного фона, проведенных, как утверждает сам ученый, по просьбе местных экологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ожаровский

Фото: @ozharovskii Андрей Ожаровский

Фото: @ozharovskii

Письмо на имя чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ господина Улзийсайхана Энхтувшина 20 августа по электронной почте направил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В Монголию ученый, по предварительным данным, приехал по просьбе местных экоактивистов. Сначала он направился в пустыню Гоби, где одна из французских компаний ведет разработку залежей урана, а оттуда — на месторождение урана Мардай. Там его и задержали сотрудники местной полиции и миграционной службы.

«Согласно моим данным, у ученого, работавшего, что важно отметить, в интересах местных жителей, забрали паспорт и не сообщили причин задержания»,— сообщил Иван Мельников. Содержание в заключении без решения суда незаконно, подчеркнул господин Мельников.

Стоит отметить, что сам Андрей Ожаровский в своем Telegram-канале подтвердил информацию о задержании. Ученый также уточнил, что сумел-таки созвониться с российским консульством, что ранее было невозможно из-за перебоев со связью. «Я убежден, что мои действия по контролю радиационной обстановки в районе размещения опасных радиоактивных отходов не нарушают законы, правила и обычаи Монголии»,— резюмировал Андрей Ожаровский. После этого поста он на связь не выходил.

Отметим, что ранее ученый сообщал, будто его визит в Монголию якобы вызвал острую и неоднозначную реакцию в блогах, в том числе со стороны французских предпринимателей, а его самого называли чуть ли не «шпионом КГБ».

Телефоны посольства Монголии в РФ в среду не отвечали. “Ъ” направил запрос в МИД России.

Сергей Сергеев