В Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского

Сотрудник миграционной службы и полиции Монголии задержали российкого физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Силовики застали господина Ожаровского во время его работы на заброшенном урановом карьере в районе месторождения Мардай, где он замерял радиацию. Полицейские изъяли его паспорт и повезли к ближайшему погранпереходу, рассказал господин Ожаровский РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ожаровский

Фото: @ozharovskii Андрей Ожаровский

Фото: @ozharovskii

Ученый рассказал, что в Монголию его пригласили коллеги из экологического центра. Они борются с добычей урана в стране. Господин Ожаровский замерял показатели окружающей среды в районе пустыни Гоби, где сейчас ведет добычу урана французская компания Орано. По его словам, в этом месте он обнаружил загрязнение радиацией.

«Ни представитель полиции, ни представитель миграционной службы не смогли мне назвать причину задержания. Я рассматриваю конфискацию паспорта именно как задержание, потому что я лишен свободы передвижений. Значит, я задержан»,— рассказал господин Ожаровский. Он подчеркнул, что пересек границу легально и замерял показатели окружающей среды с помощью дозиметра. Для подобных работ не требуется разрешение.