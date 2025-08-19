Кубань введет 55 тысяч гостиничных номеров к 2030 году

Краснодарский край станет лидером по абсолютному приросту гостиничного фонда в России. К 2030 году в регионе появится 55,5 тыс. новых номеров, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Банка Дом.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Значительная часть объектов на Кубани — около 12,3 тыс. номеров — строится за счет льготной программы Минэкономразвития. По всей стране с применением этой программы возводится более 78,7 тыс. гостиничных номеров, в том числе около 11,5 тыс. финансирует Банк Дом.РФ.

«Согласно нашим расчетам, этот регион имеет самый высокий показатель обеспеченности гостиничными номерами к 2030 году, что говорит о высокой сезонности Краснодарского края и о насыщении региона номерным фондом»,— прокомментировала директор подразделения «Туризм» Банка Дом.РФ Анна Маликова.

Второе место по прогнозируемому приросту заняла Москва с показателем 53,7 тыс. единиц, включая 6,1 тыс. за счет льготной программы. В Ростовской области к 2030 году добавится 22,4 тыс. номеров, в Адыгее — 7,6 тыс.

Адыгея входит в число наименее обеспеченных гостиничным фондом регионов — на один номер в республике приходится 229 человек. В Ростовской области этот показатель составляет 157 человек на номер. Также отстают Омская и Амурская области с показателями 154 и 148 гостей соответственно.

По оценкам краевых властей, к 2030 году Краснодарский край будет ежегодно принимать 25 млн туристов. Сейчас в регионе работают 11 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью 247 тыс. номеров, а также более 200 санаториев на 50 тыс. номеров.

Анна Гречко