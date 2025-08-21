«Позволит избежать дублирования данных и серьезно снизит риски»

С 1 сентября 2025 года вступит в силу закон о прямых смешанных перевозках. Он устанавливает правовые основы организации и осуществления перевозок грузов, пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа различными видами транспорта по единому транспортному документу. Закон важный шаг на пути развития транспортно-логистических услуг в России и регионах, поскольку сильно упростит процедуру заключения договора и поможет сторонам снизить риски, связанные с его исполнением, и повысит прозрачность перевозок грузов, считает руководитель адвокатского бюро из Ростова-на-Дону «Морозов, Адрианов и партнеры» Иван Морозов:

«Федеральный закон № 288-ФЗ от 8 августа 2024 года "О прямых смешанных перевозках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был принят как один из этапов развития транспортной системы страны, в целях интеграции разных видов перевозок и унификации правил для всех видов транспорта.

Перевозка в прямом смешанном сообщении будет осуществляться на основании договора, заключаемого перевозчиком с грузоотправителем или пассажиром. Заключение договора будет подтверждаться единым транспортным документом, который может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Электронный документ необходимо разместить в ГИС ЭПД.

До появления нового закона в системе пассажирских перевозок наблюдались явные “перекосы”, отсутствовала единая база данных на пассажиров и персонал (экипажи). Государство не в силах было решать такие задачи, как обеспечение безопасности на транспорте и контроль за разными видами перевозок. Что в связи с этим было в Ростовской области?

Вот лишь один из примеров. В 2024 году общественный транспорт Ростова-на-Дону перевез 137,7 млн пассажиров. Департамент транспорта города выявил 31,3 тыс. нарушений, связанных с регулярными перевозками людей и багажа. Чаще всего перевозчики недовыпускали транспорт и нарушали расписание движения. Также были выявлены нарушения, касающиеся санитарного состояния транспорта и изменения схемы маршрута. По каждому нарушению в отношении перевозчиков были применены санкции. Общая сумма штрафов составила 30 млн руб.

По оценкам экспертов Заксобрания Дона, до 30% перевозок по всему региону осуществлялись нелегально. Эти перевозчики часто использовали онлайн-платформы для продажи билетов, но при этом не проходили контроль безопасности. Речь, в том числе, и о международных рейсах — в Армению, Грузию. Но до принятия нового закона других рычагов воздействия на таких перевозчиков не было.

Теперь же за госорганами законодательно закреплено право отстранять от участия в перевозках грузоотправителя или перевозчика в случае, если им были грубо нарушены правила безопасности на транспорте.

Так что, новый закон – важный шаг на пути развития транспортно-логистических услуг в России в целом и в Ростовской области, в частности. Во-первых, упростится документооборот. Для организации перевозки достаточно будет одного документа вместо вороха транспортных накладных. Это уменьшит затраты на оформление на 30%, позволит сократить время на проверки, избежать дублирования данных и серьезно снизит риски. Единым транспортным документом (ЕТД) будет подтверждаться факт заключения договора перевозки в прямом смешанном сообщении. Полагаю, что это сильно упростит процедуру заключения договора и поможет сторонам снизить риски, связанные с его исполнением.

Во-вторых, новое законодательство повысит прозрачность перевозок. ЕТД объединит всю информацию о цепочке поставки в одном месте. Это упростит для клиента возможность отслеживания груза, снизит вероятность споров при его потере или порче. Еще одно преимущество – автоматическое отслеживание статуса груза, которое позволит оперативно реагировать на любые изменения в процессе транспортировки.

С 1 сентября 2025 года использование ЕТД станет обязательным для всех видов грузоперевозок внутри страны и на экспорт. Это означает, что участники перевозочного процесса должны будут оформлять такой документ.

При анализе нового закона выясняется “нюанс”, я бы даже сказал “коллизия”. Так, основные положения ФЗ, в том числе, присоединение к общим правилам и к соглашениям о смешанных перевозках, носят для перевозчиков добровольный характер. Однако законодательные нормы, регулирующие правовое положение пассажиров и грузоотправителей, носят обязательный характер и приведены в соответствие с основными положениями Гражданского кодекса РФ и Закона о защите прав потребителей. А, значит, обязательны к исполнению. То есть, грузоперевозчикам надо не просто очень внимательно читать документ, а знать его основные положения наизусть, дабы не допустить нарушения и не попасть на санкции.

Вместе с тем, закон содержит ряд гарантий для пассажиров, грузоотправителей и перевозчиков, устанавливает обязательные условия в соглашениях о смешанных перевозках, в договорах о перевозках, в том числе, обязательное страхование ответственности. Это, однозначно, приведет к удорожанию транспортных услуг.

Таким образом, с одной стороны требования повысятся, нормы становятся жестче, но с другой стороны исполнение новых законодательных норм приведет к оптимизации сферы транспортно-логистических услуг, повышению ее прозрачности и снижению рисков».