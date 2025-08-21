Стали известны детали дела крымчанки, осужденной за подготовку теракта на ж/д

Жительница Крыма Алина Грек приговорена к 15 годам колонии за подготовку теракта. Фигурантку признали виновной по ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Силовые ведомства установили, что Алина Грек готовила поджог релейного шкафа на железной дороге в Симферопольском районе с целью нарушения военных перевозок. В ходе обыска у женщины были изъяты самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны.

В одном из найденных на телефоне видеороликов фигурантка демонстрирует изготовленный коктейль Молотова, называя его «бандера-смузи», и рассказывает о планах его применения. По данным следствия, за изготовление зажигательной смеси ей обещали от 800 до 1 тыс. долларов.

Следствие выяснило, что сотрудничество с украинской военной разведкой женщина начала в сентябре 2023 года. В декабре того же года она по заданию кураторов провела фото- и видеосъемку релейного шкафа и приобрела компоненты для зажигательного устройства.

В январе 2024 года Алина Грек испытала коктейль Молотова и отправила видео куратору. После изготовления второго устройства 22 января женщина была задержана.

Анна Гречко