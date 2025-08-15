Крымчанку приговорили к 15 годам за госизмену и подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Фигурантка признана виновной по ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ.
Согласно материалам следствия, в сентябре 2023 года Грек установила контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и выразила готовность к сотрудничеству на платной основе. По указанию куратора она приобрела материалы для создания самодельных зажигательных устройств с целью совершения диверсии на железнодорожной инфраструктуре — поджога релейного шкафа в Симферопольском районе.
В январе 2024 года в районе села Константиновка Симферопольского района Крыма Алина Грек по инструкции представителя украинской разведки испытала изготовленное устройство и направила куратору видеозапись. Получив подтверждение правильности применения устройства, подсудимая получила задание создать еще одно для поджога релейного шкафа.
22 января 2024 года после изготовления второго устройства фигурантка была задержана.