Крымчанку приговорили к 15 годам за госизмену и подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантка признана виновной по ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ.

Согласно материалам следствия, в сентябре 2023 года Грек установила контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и выразила готовность к сотрудничеству на платной основе. По указанию куратора она приобрела материалы для создания самодельных зажигательных устройств с целью совершения диверсии на железнодорожной инфраструктуре — поджога релейного шкафа в Симферопольском районе.

В январе 2024 года в районе села Константиновка Симферопольского района Крыма Алина Грек по инструкции представителя украинской разведки испытала изготовленное устройство и направила куратору видеозапись. Получив подтверждение правильности применения устройства, подсудимая получила задание создать еще одно для поджога релейного шкафа.

22 января 2024 года после изготовления второго устройства фигурантка была задержана.

Анна Гречко