Водителя в Сочи оштрафовали за организацию незаконного джипинга

В Сочи пресекли незаконную деятельность 36-летнего местного жителя, занимавшегося нелегальными пассажирскими перевозками на автомобиле «УАЗ». Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

По данным полиции, мужчина оказывал услуги без государственной регистрации и специального разрешения. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без спецразрешения).

Автомобиль отправлен на штрафстоянку. В ведомстве отметили, что подобная деятельность представляет угрозу безопасности пассажиров и является проявлением недобросовестной конкуренции.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в оказании небезопасной услуги джипинга, в результате которой погибли два человека и еще шестеро пострадали.

Анна Гречко