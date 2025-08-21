Реконструкция Зимнего театра в Сочи оценена почти в 4 млрд рублей

Для проведения реконструкции Зимнего театра в Сочи потребуется около 3,8 млрд руб. Сумма учитывает текущую стоимость строительных материалов и является значительной нагрузкой для городского бюджета, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Господин Прошунин уточнил, что для реализации проекта планируется использовать федеральные механизмы финансирования. Администрация Сочи готовит необходимый пакет документов для подачи заявки.

Для Зала органной и камерной музыки уже направлена заявка на федеральное финансирование по национальному проекту «Семья». В рамках работ планируется обновление фасада, замена инженерных коммуникаций и проведение внутренней отделки для улучшения акустики.

О планах реставрации Зимнего театра стало известно в 2021 году. Здание, построенное более 80 лет назад, является одной из визитных карточек курорта. В октябре 2022 года мэрия искала подрядчика для разработки научно-проектной документации на реставрацию, а начальная стоимость контракта составляла 56,9 млн руб.

10 января 2023 года театр был закрыт для проведения плановых работ. Первый этап включал инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с полным отчетом обследования здания, второй — формирование плана-графика ремонтно-реставрационных работ и определение сроков реализации. 21 февраля 2024 года Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации.

Анна Гречко