В Шахтах на закупку коммунальной направят около 70 млн рублей

Из бюджета Ростовской области выделят около 70 млн руб. на закупку дополнительной коммунальной техники для ликвидации аварий в Шахтах. Ранее из-за подтоплений в многоквартирных домах здесь ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На эти средства приобретут четыре экскаватора-погрузчика и полноповоротный гусеничный экскаватор.

В городе продолжают ремонт водопровода на улице Ворошилова и ремонт аварийного коллектора на улице Текстильной.

Мария Хоперская