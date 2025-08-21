На Дону из-за пожара на предприятии ограничили подачу воды в двух городах

В Новошахтинске и Красном Сулине Ростовской области власти снизили давление воды для тушения пожара на промышленном предприятии, возникшего после ночной атаки беспилотников 21 августа. Об этом сообщил глава города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Бондаренко, снижение напора связано с постоянным пополнением противопожарных резервуаров предприятия, где работают службы экстренного реагирования.

«В данный момент это никак не сказывается на новошахтинских потребителях. Резервуары городских насосных станций наполнены полностью»,— заявил глава города.

Валентина Любашенко