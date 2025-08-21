На Дону из-за пожара на предприятии ограничили подачу воды в двух городах
В Новошахтинске и Красном Сулине Ростовской области власти снизили давление воды для тушения пожара на промышленном предприятии, возникшего после ночной атаки беспилотников 21 августа. Об этом сообщил глава города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Бондаренко, снижение напора связано с постоянным пополнением противопожарных резервуаров предприятия, где работают службы экстренного реагирования.
«В данный момент это никак не сказывается на новошахтинских потребителях. Резервуары городских насосных станций наполнены полностью»,— заявил глава города.