За первые шесть месяцев 2025 года интерес к санаторному отдыху в Ростовской области вырос на 23% до 8 тыс. человек. При этом загрузка номерного фонда в санаториях региона составила 5,4%. Об этом сообщает сервис бронирования «Санатории-России.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доходы здравниц региона за исследуемый период составили 117 млн руб.

Санатории Южного федерального округа в январе-июне 2025 года посетили 920,7 тыс. гостей. Это на 0,6% меньше, чем в 2024 году.

На первом месте по числу отдыхающих в России — санатории Краснодарского края (638 тыс. человек), на втором месте —Ставрополь (404 тыс. человек), замыкает тройку лидеров Крым — 259 тыс. человек.

Мария Хоперская