Полиция разыскивает отдыхающих, устроивших беспорядки на пляже в Архипо-Осиповке

Полиция Краснодарского края разыскивает отдыхающих, устроивших непристойные действия на пляже в Архипо-Осиповке. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях, где группа людей на набережной села вела себя вызывающе, нарушая общественный порядок и нормы морали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На видео, снятом в вечернее время, запечатлено, как на пляжных лежаках возле кафе отдыхающие устроили оргию. Инцидент произошел в непосредственной близости от детской игровой комнаты и зоны аэрохоккея, где в это время находились семьи с детьми.

Правоохранительные органы зарегистрировали материал и проводят проверку по данному факту для установления всех обстоятельств произошедшего и идентификации участников инцидента.