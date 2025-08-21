В Ростове уничтожили сорняки на площади 4,4 тысячи гектара

В Ростове-на-Дону уничтожили около 4,4 тыс. га сорняков, в том числе амброзии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Валентина Любашенко

Сорняк уничтожили в микрорайоне «Вертолетное поле» (улицы 1-ая и 2-ая Луговая, а также в Кумженской роще), по улице Платона Кляты в микрорайоне «Суворовский», в микрорайоне «Платовский», внутриквартальных участках по проспекту 40-летия Победы, улицам Берберовской, Еляна и проспекте Маршала Жукова в микрорайоне «Левенцовский».

Мария Хоперская