Эрдоган обсудил с Макроном мирный процесс между Россией и Украиной

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон обсудили мирный процесс между Россией и Украиной. Турецкий лидер подтвердил, что готов поддержать любые инициативы в рамках переговоров о мире между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия господина Эрдогана.

Фото: Arif Hudaverdi Yaman / Pool / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: Arif Hudaverdi Yaman / Pool / Reuters

«Президент Эрдоган заявил в ходе встречи, что Турция готова поддержать все усилия в мирных переговорах между Украиной и Россией,— говорится в сообщении. — Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению украинско-российской войны (и достижению. — "Ъ") справедливого мира продолжаются и что внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне».

Телефонный разговор был инициирован французской стороной. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также многие региональные и мировые сюжеты, включая ситуацию в секторе Газа. В ходе встречи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с Францией и продолжит предпринимать шаги по продвижению отношений во многих областях, особенно в оборонной промышленности.

Ранее в Анкаре выражали готовность принять переговоры президентов России, Украины и США. «РИА Новости» со ссылкой на источник в Анкаре сообщало, что власти Турции предложили организовать в стране саммит президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского по вопросу урегулирования.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условием встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского предварительную проработку вопросов, «которые требуют рассмотрения на высшем уровне». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил возможные локации для саммита лидеров двух стран. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в Европе.

Анастасия Домбицкая