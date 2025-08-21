Лавров назвал условие встречи Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, подчеркнул глава российского МИДа, когда встанет вопрос о подписании договоренностей, необходимо решить вопрос с легитимностью украинского лидера.

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским,— при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если,— надеюсь, когда — дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Владимир Путин согласился на встречу с украинским президентом во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе. AFP и NYT сообщали, что Владимир Путин предлагал провести переговоры в Москве. Официально российская сторона согласие не подтверждала. Тем временем Белый дом сообщал о начале подготовки к встрече.

В январе Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно». Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства на Украине не проводили из-за действия военного положения.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Лусине Баласян