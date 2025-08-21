На Дону предупредили о чрезвычайной пожароопасности

На Дону из-за чрезвычайной пожароопасности штормовое предупреждение объявили 21 и 22 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожароопасность 5 класса (самый высокий) ожидается в 25 районах: Белокалитвинский, Дубовский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Кашарский, Миллеровский, Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Тарасовский, Родионово-Несветайский, Целинский, Чертковский районы и города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты.

Вместе с тем, в 28 районах предупредили о пожароопасности 4 класса.

Мария Хоперская