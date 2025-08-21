Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и провел рабочее совещание. Министр заслушал доклады по обстановке в зоне ответственности группировки. Также ему показали российские БПЛА, способные дистанционно минировать местность и уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения, сообщает пресс-служба министерства.

Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил министру об оснащении подразделений современным вооружением и его модернизации «с учетом опыта боевого применения в ходе СВО». Господину Белоусову продемонстрировали наземные роботизированные комплексы. Их используют для поражения бронетехники и опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим «материально-технических средств» на передовую.

Как уточнили в Минобороны, роботизированный комплекс был разработан личным составом инженерной бригады. Благодаря использованию ретранслятора с беспилотника дальность работы таких комплексов увеличена до 15 км. Андрей Белоусов также осмотрел основные средства противодействия БПЛА противника и поставил перед подразделением ряд задач. Другие подробности в ведомстве не привели.

В декабре 2024-го президент Владимир Путин заявил о необходимости нарастить производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных типов. В этом году он поручил к 2030 году добиться лидерства России в создании БПЛА. Он также распорядился внедрить ИИ в производство российских дронов.

