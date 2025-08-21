Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров о легитимности Зеленского, явке с повинной Европы и эффектах в стиле КВН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. На ней он заявил о намерении Украины и ее европейских союзников сорвать переговоры о мире, готовности Владимира Путина встретиться «в том числе» с Владимиром Зеленским и отказе от гарантий безопасности, предложенных «коалицией желающих». Главные высказывания Сергея Лаврова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О целях Украины

  • Цели руководства Украины направлены против сотрудничества президента США Дональда Трампа и России.
  • Украина не заинтересована в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании.

О «коалиции желающих»

  • Активность коалиции направлена на подрыв прогресса, который был достигнут на встрече Путина с Трампом на Аляске.
  • Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС поддерживать Украину до конца, потому что Киев «защищает европейские ценности»,— это «явка с повинной». С признанием того, что на самом деле эти «европейские ценности» из себя представляют.

О встрече Путина с Зеленским

  • Путин неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе, и с Зеленским. При условии, что все вопросы будут проработаны, а рекомендации подготовлены.
  • До подписания договоренностей должен быть решен вопрос о легитимности персоны, которая их подписывает с украинской стороны.
  • Зеленский до сих пор не отменил свой указ о запрете переговоров с Путиным.
  • Активное стремление Зеленского встретиться с Путиным — это «эффекты» в стиле КВН и «Квартала 95».

О гарантиях безопасности для Украины

  • Союзники Украины продвигают гарантии безопасности, которые строятся на изоляции России. У России это не вызывает ничего, кроме отторжения.
  • Россия поддерживает гарантии, которые были согласованы в Стамбуле в апреле 2022 года.
  • Нынешние замыслы Украины и Запада связаны с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. Для России это абсолютно неприемлемо.

О визите Путина в Индию

  • Путин планирует посетить Индию до конца текущего года.
  • Россия и Индия планируют реализовать совместные проекты по добыче энергоносителей в Арктике и на Дальнем Востоке.

Эрдни Кагалтынов

