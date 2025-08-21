Лавров о легитимности Зеленского, явке с повинной Европы и эффектах в стиле КВН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. На ней он заявил о намерении Украины и ее европейских союзников сорвать переговоры о мире, готовности Владимира Путина встретиться «в том числе» с Владимиром Зеленским и отказе от гарантий безопасности, предложенных «коалицией желающих». Главные высказывания Сергея Лаврова — в подборке «Ъ».
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
О целях Украины
- Цели руководства Украины направлены против сотрудничества президента США Дональда Трампа и России.
- Украина не заинтересована в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании.
О «коалиции желающих»
- Активность коалиции направлена на подрыв прогресса, который был достигнут на встрече Путина с Трампом на Аляске.
- Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС поддерживать Украину до конца, потому что Киев «защищает европейские ценности»,— это «явка с повинной». С признанием того, что на самом деле эти «европейские ценности» из себя представляют.
О встрече Путина с Зеленским
- Путин неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе, и с Зеленским. При условии, что все вопросы будут проработаны, а рекомендации подготовлены.
- До подписания договоренностей должен быть решен вопрос о легитимности персоны, которая их подписывает с украинской стороны.
- Зеленский до сих пор не отменил свой указ о запрете переговоров с Путиным.
- Активное стремление Зеленского встретиться с Путиным — это «эффекты» в стиле КВН и «Квартала 95».
О гарантиях безопасности для Украины
- Союзники Украины продвигают гарантии безопасности, которые строятся на изоляции России. У России это не вызывает ничего, кроме отторжения.
- Россия поддерживает гарантии, которые были согласованы в Стамбуле в апреле 2022 года.
- Нынешние замыслы Украины и Запада связаны с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. Для России это абсолютно неприемлемо.
О визите Путина в Индию
- Путин планирует посетить Индию до конца текущего года.
- Россия и Индия планируют реализовать совместные проекты по добыче энергоносителей в Арктике и на Дальнем Востоке.