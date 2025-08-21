РФ поддерживает принципы гарантий безопасности Украины, согласованные в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН. По словам министра, все остальные предложения — бесперспективные затеи.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Россия всегда была за честный разговор, и те принципы, те гарантии безопасности, которые были согласованы по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года, они нами поддерживаются. Были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они действительно основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности»,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Накануне российский министр напомнил, что на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года украинская делегация предлагала включить в мирное соглашение пункт о разработке гарантий постоянными членами Совбеза ООН (Россия, Китай, Франция, CША, Великобритания), а также с возможным присоединением к ним Германии, Турции и других стран. Сергей Лавров подчеркивал, что решение вопроса о гарантиях безопасности невозможно без России.

Тем временем европейские страны в качестве гарантий безопасности Украины обсуждают создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Участие в миротворческой миссии допустили Франция, Великобритания, ФРГ, Эстония, Чехия. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что выступает против включения Китая в список гарантов безопасности.

Лусине Баласян