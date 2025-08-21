В Ростове осудили местную жительницу за взятку сотруднику УИИ

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 4 годам и 3 месяцам исправительной колонии общего режима 54-летнюю горожанку по обвинению в даче взятки сотруднику уголовно-исполнительной инспекции (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В суде установлено, что фигурантка, отбывая наказание в виде ограничения свободы по ранее вынесенному в отношении нее приговору, в ноябре 2024 года передала сотруднику уголовно-исполнительной инспекции 30 тыс. руб. для того, чтобы он не подключал устройства мониторинга за ее действиями — электронный браслет.

«Ее незаконные действия пресечены, денежные средства изъяты»,— отметили в ведомстве.

Деньги, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн