Участок у знака жертвам бомбежки Сада пионеров в Воронеже не вернулся в аренду

Апелляционное производство по делу между воронежским ООО СЗ «Лофтарт», близким к группе компаний «Крайс», и региональной прокуратурой, было приостановлено. Причина решения пока не раскрывается. Дело касается расторжения договора аренды земельного участка площадью 2,6 тыс. кв. м на проспекте Революции, 51а в облцентре. Речь идет о территории, рядом с которой находится памятный знак жертвам бомбардировки в Саду Пионеров. Застройщик планировал возвести там шестиэтажный дом. Это следует из материалов дела.

О планах ГК «Крайс» возвести МКД на проспекте Революции стало известно в начале 2023-го. Тогда группа объявила конкурс на лучшее архитектурное решение для дома, победителем которого стала московская архитектурная студия lunn. Проект студии предполагал шестиэтажное здание (один этаж мансардный) на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв. м с нежилыми помещениями. Кроме того, там планировали разместить 25 машиномест в подземном паркинге и десять гостевых парковочных мест на территории.

В июне 2023 года прокуратура региона подала иск к «Лофтарту» и региональному министерству имущественных и земельных отношений. Третьим лицом в деле был заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс». Согласно материалам дела, договор аренды был заключен еще в 2008 году. В своих требованиях прокуратура указала, что участок образован на землях, предоставленных для строительства многоквартирных домов, однако использовался в качестве придомовой территории для домов по улице Театральная, 32 б, проспект Революции, 51.

В начале февраля текущего года суд удовлетворил иск региональной прокуратуры, признав договор аренды недействительным. В марте «Лофтарт» подал апелляционную жалобу на это решение.

Ульяна Ларионова