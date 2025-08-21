Источник WP назвал причину возможного отказа Путина от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин едва ли согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник — «российского ученого, близкого к высокопоставленным дипломатам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, встреча двух лидеров стран обеспечит «определенную легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы». Также в публикации говорится, что Россия готова назначить встречу только после того, как будут выработаны условия сделки, а для РФ это означает капитуляцию Киева.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условием встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского предварительную проработку вопросов, «которые требуют рассмотрения на высшем уровне». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил возможные локации для саммита лидеров двух стран. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в Европе.