Запрещенная в РФ Meta прекращает нанимать ИИ-специалистов

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) замораживает программу найма сотрудников в свое подразделение, занимающееся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В компании подтвердили факт заморозки найма, объяснив это «базовым организационным планированием» и необходимостью «создать прочную структуру» нового подразделения.

В июле основатель компании Марк Цукерберг заявил, что она инвестирует «сотни миллиардов долларов в вычислительные мощности для создания сверхразума». Ранее в компании было создано подразделение Superintelligence Lab, занимающееся разработкой ИИ для всех принадлежащих ей платформ. По данным WSJ, теперь в нем будут созданы четыре группы: по разработке ИИ-продуктов; по созданию сверхразума; по дата-центрам и другой ИИ-инфраструктуре; по ИИ-исследованиям и долгосрочным разработкам.

Ранее господин Цукерберг уже переманил в это подразделение из компании Apple одного из главных экспертов по ИИ Ремина Панга. В целом Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) планировала нанять десятки ведущих специалистов по ИИ из таких компаний, как OpenAI, Google DeepMind и Anthropic. По данным WSJ, теперь компания пересматривает эти инвестиции — по мнению экспертов, это связано с растущим беспокойством инвесторов по поводу слишком высоких расходов. Решение о заморозке найма принято в условиях активной продажи акций технологических компаний на этой неделе. За последние пять дней акции корпорации снизились на 4%.

Яна Рождественская