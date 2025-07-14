Марк Цукерберг направит сотни миллиардов долларов на создание сверхразума

Генеральный директор Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг анонсировал масштабные инвестиции своей компании в сфере искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Orbegozo / Reuters Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

В частности, по словам господина Цукерберга, его корпорация соберет «самую элитную и талантливую» команду специалистов в области ИИ и инвестирует «сотни миллиардов долларов в вычислительные мощности для создания сверхразума».

Кроме того, корпорация планирует построить несколько крупных центров обработки данных, первый из которых откроется в 2026 году. «Мы назвали первый из них Prometheus, и он будет запущен в 2026 году,— написал господин Цукерберг в соцсети Threads (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).— Мы также строим еще несколько масштабных кластеров. Только один из них занимает значительную часть Манхэттена».

Кирилл Сарханянц