Марк Цукерберг переманил из Apple ведущего специалиста по ИИ

Один из главных экспертов по искусственному интеллекту в компании Apple Ремин Панг переходит в подразделение Superintelligence Lab корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, зарплата господина Панга будет исчисляться десятками миллионов долларов, он возглавит одно из ключевых подразделений компании в области ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters Марк Цукерберг

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

По задумке Марка Цукерберга, Superintelligence Lab займется разработками ИИ для всех платформ Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), и основатель соцсети не жалеет сил и средств для поиска талантов в этой области. Как сообщают американские СМИ, в последние несколько недель господин Цукерберг лично занимался поиском и наймом ведущих специалистов из таких компаний, как OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.

Евгений Хвостик