Нижегородские власти направят 6 млрд рублей на поддержку участников СВО

Правительство Нижегородской области направит почти 6 млрд руб. на поддержку частников СВО. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Наталья Никифорова.

По ее словам, соответствующие поправки в региональный бюджет планируется внести по итогам августа.

Как писал «Ъ-Приволжье», областное правительство внесло на рассмотрение депутатов проект поправок в областной бюджет. В случае их принятия расходная часть бюджета вырастет на 4,85 млрд руб., доходная — сократится на 4,2 млрд руб. Дефицит бюджета увеличится на 9 млрд руб.

Проект поправок в бюджет областное заксобрание рассмотрит 28 августа.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что нижегородским участникам СВО, проходящим службу по контракту, задерживают региональные выплаты.

Владимир Зубарев