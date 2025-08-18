Региональные выплаты задержали 100 нижегородцам – участникам СВО

Как выяснил «Ъ-Приволжье», в ситуации с задержкой выплат нижегородцам, принимающим участие в СВО, речь идет о тех, кто заключил военный контракт за пределами Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным источника, знакомого с ситуацией, это примерно 100 человек. Сейчас их имена установлены, идет оформление документов о предоставлении выплат. Расчет выплат будет проходить на условиях, действовавших на день подписания контракта.

Как писал «Ъ-Приволжье», СКР начал процессуальную проверку по поводу задержки региональных выплат нижегородским контрактникам, принимающим участие в СВО.

Андрей Репин