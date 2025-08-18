Дефицит нижегородского областного бюджета вырастет на 9 млрд рублей

Правительство Нижегородской области предлагает сократить доходы регионального бюджета почти на 4,2 млрд руб. Об этом говорится в проекте поправок в бюджет, внесенном на рассмотрение областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документе говорится, что изменение доходной части бюджета произойдет, в частности, за счет сокращения на 3,6 млрд руб. поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Кроме того, расходную часть бюджета предлагается увеличить на 4,85 млрд руб.

В итоге доходы областного бюджета составят почти 361,2 млрд руб., расходы — почти 406,5 млн руб. Дефицит областного бюджета вырастет на 9 млрд руб. и составит 45,3 млрд руб.

Андрей Репин