СКР будет разбираться с задержкой выплат нижегородским участникам СВО

Нижегородское управление СКР проводит процессуальную проверку после сообщений о том, что нижегородским участникам СВО, проходящим службу по контракту, длительное время задерживают региональные выплаты. По данным СКР, многочисленные обращения участников СВО не принесли желаемых результатов.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Андрей Репин