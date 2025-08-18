СКР будет разбираться с задержкой выплат нижегородским участникам СВО
Нижегородское управление СКР проводит процессуальную проверку после сообщений о том, что нижегородским участникам СВО, проходящим службу по контракту, длительное время задерживают региональные выплаты. По данным СКР, многочисленные обращения участников СВО не принесли желаемых результатов.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СКР.