Пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» выполнило тестовый рейс из Сочи в Сухум. Согласно сообщению Минтранса России, скоростной теплоход прошел вдоль черноморского побережья 133 км. Время в пути составило 2,5 часа. «Комета» разгоняется до 65 км/ч. Вместимость судна — 120 пассажиров. В ведомстве отметили, что рейсы между городами могут стать регулярными. Вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова говорит, что летом загрузка судна может составить более 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

«По словам специалиста Росморречфлота, который занимается пассажирскими перевозками, в 2025 году вероятность запуска регулярного сообщения зависит от решения вопросов с пограничными и таможенными службами Абхазии, состояния причальной инфраструктуры Сухума, а также от расписания, которое, в свою очередь, связано с погодными условиями и ограничениями судоходства. Важно отметить, что на российской стороне на силовые ведомства возрастет нагрузка по пропуску путешественников через морскую госграницу с Абхазией.

Летом загрузка судна может составить 90–95%. Сохранение показателя вполне вероятно вплоть до конца сентября. Затем произойдет резкое снижение до 50–60 пассажиров на рейсе. Однако на выходных в условиях хорошей погоды (волнение менее двух баллов) возможна полная загрузка.

Общая привлекательность для Сочи (кроме имиджевой составляющей транзитного курортного маршрута) в практическом выражении определится соотношением пассажиров, перевезенных в Сухум морем, к количеству пересекших границу на суше. Скорее всего, показатель не превысит 5% от общего пассажиропотока, в том числе пересевших с колес на воду. Вероятно, доля пассажиров-туристов от этого числа — менее 1%. Однако в межсезонье именно они составят основную часть загрузки как регулярные пассажиры (до 50 человек на рейсе).

Запуск регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом не окажет кардинального влияния на туристический поток. Однако дополнительная связь черноморского побережья России и Абхазии, несомненно, позитивное явление.

Как аналог в Крыму есть регулярное морское сообщение из Ялты. Оттуда путь в Гурзуф в обе стороны занимает примерно два часа. Вместимость судна — около ста человек. Стоит отметить полную загрузку рейсов, поскольку с одной стороны, это развлечение, с другой — альтернатива автотранспорту. Однако одного маршрута недостаточно, необходимо развивать морское пассажирское сообщение по всему побережью».