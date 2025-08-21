Кредитный портфель бизнеса Дона вырос до 901 млрд рублей

Портфель кредитов компаний и предпринимателей Ростовской области к июлю 2025 года составил более 901 млрд руб., что на 6% больше в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предоставленной информации, наибольший вклад в прирост внесли компании из сферы недвижимости и пищевой промышленности (на 27,5% и 12% соответственно).

Сильнее всего увеличились кредиты крупного бизнеса – почти на 9%, в сегменте малого и среднего предпринимательства прирост составил 1,4%. Тем временем на начало июля 2024 года обязательства малых и средних предприятий выросли за год на 20%.

«Более низкий прирост во многом объясняется высоким уровнем ставок и повышением требований банков к заемщикам», — говорится в сообщении отделения ЦБ.

Константин Соловьев