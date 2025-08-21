Париж в Иерусалиме не нужен

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту Франции официальное письмо, в котором обвинил Эмманюэля Макрона в том, что его решение признать Государство Палестина «разжигает огонь антисемитизма». Дипломатический конфликт разрастается, власти Израиля рассматривают возможность закрытия французского генерального консульства в Иерусалиме. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Конфликт вокруг иерусалимского консульства обострился после письма Биньямина Нетаньяху президенту Макрону. Поводом стало намерение Франции признать Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Премьер-министр Израиля заявил, что признание Палестины является «наградой "Хамасу"» и содействует росту антисемитизма во Франции. Париж отверг эти обвинения, назвав их «ошибочными и абсурдными».

По сведениям израильской прессы, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар рекомендовал премьеру «наказать Францию», приняв меры против французского генконсульства в Иерусалиме. Сообщение, не опровергнутое официальными властями страны, вызвало резкую реакцию Парижа: представитель МИДа подчеркнул, что Франция пока не получала официальных уведомлений о намерении закрыть консульство, но уверена, что подобная мера «может серьезно повредить двусторонним отношениям». Посол Франции в Израиле Фредерик Журнес подчеркнул, что Париж считает его важным символом своего присутствия и влияния в регионе.

Чтобы понять смысл конфликта, надо помнить историю французского присутствия в Иерусалиме.

Генеральное консульство Франции действует в городе с XVI века: первый французский консул был назначен еще при Людовике XIII, а традиция защиты христианских святынь берет начало с соглашения Франциска I с султаном Сулейманом Великолепным 1535 года. Историческое здание, построенное французами в 1929 году в западной части Старого города, на улице, носящей имя прежнего консула Поля Эмиля Ботта,— одно из французских владений в Иерусалиме. К ним относятся также религиозные объекты, среди которых, например, церковь «Отче наш» на Елеонской горе или базилика Святой Анны в арабском квартале.

Особая роль генерального консульства Франции в Иерусалиме, которым с 2023 года руководит Николя Касианидес, заключается в том, что оно не подчиняется напрямую посольству в Тель-Авиве. Статус Иерусалима как Corpus separatum, закрепленный резолюцией ООН 1947 года, исторически оправдывает существование ряда консульских миссий — британской, испанской, бельгийской и шведской,— которые не поддерживают официальных отношений с Государством Израиль, созданным лишь 14 мая 1948 года. Французский консул в Иерусалиме традиционно обладает более широкими полномочиями, чем обычная консульская миссия, ограниченная заботой о согражданах. Сегодня юрисдикция консульства распространяется на палестинские территории — Западный берег, сектор Газа, а также на Восточный и Западный Иерусалим. Французский консул выполняет функции, близкие к дипломатическим, и является непосредственным визави Палестинской национальной администрации. В случае признания Палестины это фактически готовая дипломатическая миссия при новом государстве.

Консульство не раз оказывалось в центре конфликтов с Израилем. В МИДе еврейского государства его действия называют «провокационными и антиизраильскими». В 2018 году один из технических сотрудников консульства был заподозрен в контрабанде оружия. А в этом году генконсульство выдало визу студентке из Газы, зачисленной во французский университет в Лилле и оказавшейся поклонницей Гитлера ( “Ъ” писал об этом 3 августа). После скандала она была вынуждена покинуть Францию и перебраться в Катар.

Для Парижа нынешняя ситуация вокруг консульства выходит далеко за рамки формальной дипломатии.

Эмманюэль Макрон видит в признании Палестины не только символический жест, но и подтверждение приверженности Франции идее мирного урегулирования — с учетом исторической миссии страны как защитника христианских святынь и посредника на Ближнем Востоке. В то же время этот шаг вызывает яростную критику со стороны Израиля, который рассматривает признание Палестины как прямую угрозу. В центре спора на сей раз оказалось французское консульство в Иерусалиме, ставшее символом независимой политики Парижа в палестинско-израильском конфликте.