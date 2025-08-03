Палестинская беженка приехала с Гитлером в сердце

Французский МИД приостановил прием беженцев из сектора Газа после скандала с поступлением палестинки Нур Аталлы в один из самых авторитетных вузов страны — Институт политических исследований (Sciences Po). Принятая на стипендию французского государства студентка восхваляла Гитлера, призывая убивать евреев «без пощады». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нур Аталла

Фото: кадр из видео RMC Нур Аталла

Фото: кадр из видео RMC

25-летняя Нур Аталла прибыла во Францию в рамках организованной Министерством иностранных дел «гуманитарной эвакуации» из сектора Газа. Она была отобрана среди других кандидатов по успеваемости и академическим заслугам: диплом юриста, рекомендации, стремление учиться, чтобы «помогать соотечественникам в Газе». Ей было отведено место в одном из самых престижных университетов Франции — филиале парижского Института политических исследований (Sciences Po) в городе Лилле.

После задержек на границе Газы ее приезд был согласован с ректоратом в ускоренном порядке. Как теперь рассказывает ректор Sciences Po Lille Этьен Пейра, студентку «пришлось принимать в спешке». Поскольку МИД торопил, а места в студенческих общежитиях были разобраны еще весной, ему даже пришлось приютить прибывшую в собственной квартире, пустовавшей во время его отпуска. Французское телевидение посвятило приезду «спасенной палестинки» хвалебный репортаж.

Но всего через несколько дней образ любящей Францию и выступающей за свободу скромной и целеустремленной студентки резко померк. Пользователи соцсети X обнаружили там ее аккаунт, в котором палестинка с 2023 года вела активную антисемитскую пропаганду.

Среди публикаций — речь Гитлера, призывы к массовым убийствам евреев: «Убивайте их молодых и старых. Не щадите их... И убивайте их везде». Нур Аталла хвасталась тем, что является племянницей телохранителя одного из основателей «Хамаса» — шейха Ахмеда Ясина, и восхваляла террористическую атаку 7 октября.

Особое возмущение вызвал тот факт, что место в Лилле она получила по программе «коммуникации и медиа». Какие именно «коммуникации» и «медиа» собиралась продвигать палестинка, можно было судить по ее советам участникам кровавого нападения на Израиль: «Снимать казни заложников в высоком качестве и отправлять их в медиа развращенного Запада».

Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил: «Пропагандистам “Хамаса” не место на нашей земле». Учебное заведение немедленно аннулировало зачисление Нур Аталлы. Министерство иностранных дел инициировало внутреннее расследование, чтобы выяснить, как яростная сторонница «Хамаса» получила зеленый свет на въезд во Францию. Прокуратура начала против нее дело по статьям об оправдании терроризма и преступлений против человечности. Разразилась целая буря, которая отчасти утвердила сомнения французов в уместности массового приема на своей земле палестинцев. Напомним, что Национальный суд по праву на убежище с середины июля предоставил всем выходцам из Газы право претендовать на статус беженца.

Что касается конкретно случая с Нур Аталлой, главы МИД и МВД Франции потребовали провести внутреннее расследование, чтобы подобное не повторилось.

Министерства, ведомства и чиновники перекладывают ответственность друг на друга. «Мы оценивали ее по академическим заслугам. Проверять цифровую историю — не наша задача»,— разводит руками ректор Пейра. Отдел МИДа, отвечающий за списки эвакуированных, указывает на возможные сбои при проверке со стороны МВД. Министерство внутренних дел объясняет, что занималось только финальной проверкой безопасности и только по французским базам данных. Сами досье составлялись в Иерусалиме, а визы выдавались на месте, нередко в спешке из-за срочности гуманитарной миссии.

«Студентке из Газы, высказывающейся в духе антисемитизма, не место во Франции»,— заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он объявил: Франция не будет принимать новых эвакуированных из Газы до завершения расследования, которое должно выявить, как студентка, справедливо обвиненная в антисемитских высказываниях, была принята на территорию страны.

Решение МИДа раскололо французскую общественность.

С одной стороны, возмущение тем, как поздно была выявлена радикальная пропаганда. С другой — тревога за судьбы других эвакуированных. Полная приостановка приема жителей Газы вызывает вопрос: можно ли наказывать все сообщество на основании одного случая? Или речь идет о неизбежной переоценке гуманитарной политики и никакая доверчивость более неуместна? Если один вопиющий случай попал в поле зрения, то что скрывается за другими? Ведь Нур Аталла приехала во Францию не одна, она входила в число 292 жителей Газы, эвакуированных из анклава при содействии французского МИДа с начала 2025 года.

Алексей Тарханов