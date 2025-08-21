В Ростовской области зарплаты крановщиков выросли на 36% за год

В июле 2025 года зарплаты крановщиков в Ростовской области достигли 139 тыс. руб. в месяц, увеличившись за год на 36%. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные пресс-службы «Авито. Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, эта специальность в строительной сфере региона является лидером по величине зарплат. Второе место по уровню доходов занимают плиточники. Им работодатели предлагают в среднем 133,1 тыс. руб., что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Также в топе по зарплатам бурильщики с доходом в 131 тыс. руб., что на 8% выше, чем в предыдущем периоде.

За семь месяцев 2025 года значительный рост зарплат произошел и у плотников Ростовской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их заработная плата увеличилась на 32%, достигнув 106,3 тыс. руб. Одно из самых высоких средних предложений по зарплате отмечено у отделочников— 101,5 тыс. руб. Годовой рост — 3%.

В целом по Ростовской области наблюдается положительная динамика роста зарплатных предложений для новых сотрудников в строительной отрасли. По состоянию на июль 2025 года, показатель увеличился на 5–6% по сравнению с предыдущим годом. Работникам, занятым в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов, в среднем предлагают заработную плату в размере 97,4 тыс. руб. в месяц, тогда как в сфере жилищного и коммерческого строительства средний уровень дохода составляет 96,8 тысячи рублей.

Изменений уровня оплаты труда по сравнению с июнем 2025 года аналитики не отметили.

Наталья Белоштейн