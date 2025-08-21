Польша считает, что упавший на востоке страны БПЛА прилетел из Белоруссии

Упавший на востоке Польши беспилотник с наибольшей вероятностью прилетел со стороны Белоруссии, заявил журналистам прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич. Его слова передает Reuters.

Люблинское воеводство находится на востоке Польши. БПЛА упал в деревне Осины в 100 км от границы с Украиной и примерно в 90 км — от Белоруссии.

ЧП случилось ночью 20 августа. Дрон взорвался на кукурузном поле. В домах поблизости разбились стекла, никто не пострадал. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал произошедшее провокацией со стороны России. Российская сторона инцидент не комментировала.