Польша обвинила Россию в провокации из-за падения БПЛА около села Осины

Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил Reuters, что неизвестный объект, взорвавшийся в ночь на 20 августа на кукурузном поле около села Осины, оказался российским беспилотником. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал произошедшее провокацией со стороны России. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Фото: Jakub Kaczmarczyk / EPA / ТАСС Владислав Косиняк-Камыш

Село Осины находится на востоке Польши примерно в 100 км от границы с Украиной. По данным польских властей, в результате падения дрона никто не пострадал, но в домах поблизости разбились стекла после взрыва. На месте инцидента обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые элементы.

Лусине Баласян