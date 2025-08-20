Неизвестный объект упал и взорвался на востоке Польши

Ночью 20 августа в Мазовецком воеводстве Польши упал и взорвался неизвестный объект «неприродного происхождения». Об этом «РИА Новости» сообщили представители местной полиции.

По данным правоохранителей, объект рухнул на кукурузном поле в районе села Осины Луковского повята. На месте обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые элементы. В расположенных поблизости жилых домах выбило стекла, пострадавших нет. Специалисты занимаются исследованием найденных обломков.

В оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что воздушное пространство Польши со стороны Украины и Белоруссии не нарушалось. Предположительно, на землю упал авиационный двигатель. Начато расследование.