В Крыму национализированный отель «Марат» выставили на торги за 565 млн рублей

Национализированный парк-отель «Марат» в поселке Гаспра под Ялтой выставлен на электронные торги с начальной стоимостью 565 млн руб. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».

Имущественный комплекс общей площадью 20 854 квадратных метра расположен на Алупкинском шоссе.

Прием заявок на участие в аукционе начался 5 августа и завершится 25 августа. Торги пройдут 27 августа в 10:00 на площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Шаг аукциона составляет 28,2 млн руб. (5% от начальной цены). Для участия необходимо внести задаток в размере 282,5 млн руб. — половину от стартовой стоимости объекта.

Имущество принадлежит субъекту Российской Федерации и продается в рамках реализации государственной собственности. Покупатель сможет самостоятельно определить дальнейшее целевое использование комплекса с учетом установленных ограничений.

Условия оплаты и сроки подписания договора купли-продажи указаны в документации аукциона. Цена включает НДС.

