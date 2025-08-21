Из-за падения БПЛА задерживается поезд Воркута – Новороссийск

Поезд № 512 «Воркута – Новороссийск» задерживается в пути из-за падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области, сообщили в пресс-службе РЖД.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Журавка и Райновская, где БПЛА повредил контактную сеть и вызвал отключение электричества. Это привело к временной приостановке движения и задержкам 19 поездов в южном и северном направлениях.

В РЖД сообщили, что жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия оперативно создан штаб по восстановительным работам.