Жителя Краснодара обвиняют в домогательствах к школьнице в магазине

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 22-летнего жителя Краснодара, который подозревается в развратных действиях в отношении 13-летней девочки в одном из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент стал известен после публикаций в социальных сетях. По информации пользователей, мужчина высказывал непристойные предложения несовершеннолетней в одном из магазинов Краснодара.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара организовал процессуальную проверку. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Сейчас мужчина доставлен к следователю для проведения необходимых процедур. Следствие выполняет комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств. Расследование дела находится под контролем следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Алина Зорина