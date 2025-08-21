Птицефабрику в Ростовской области могут оштрафовать из-за неисполнения предписания
В Ростовской области в отношении ООО «Птицефабрика Маркинская» возбудили административное дело по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Факт нарушения сначала подтвердил опрос подконтрольного юрлица, а затем и фактическая проверка, отмечают в ведомстве. Согласно Кодексу административных правонарушений, штраф по статье для юридических лиц может быть от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
В 2025 году с помощью мобильного приложения «Инспектор» сотрудники Россельхознадзора провели 75 профилактических визитов и девять контрольных мероприятий.