Сочи вошел в топ-3 направлений для спонтанных поездок
В августе Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок. По данным сервиса для планирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 5% бронирований.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,7 тыс. руб.
Первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий в августе заняла Москва, которая собрала 7% бронирований. В столице России путешественники остаются в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,3 тыс. руб.
Топ-3 замыкает Феодосия с 4% бронирований. В городе в юго-восточной части полуострова путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Одна ночь размещения обходится туристам в среднем в 3,8 тыс. руб.
В рейтинг популярных направлений для спонтанных путешествий в августе также вошел еще один город Краснодарского края. В Геленджике путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,9 тыс. руб.