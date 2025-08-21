Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону за сутки произошло 32 пожара

В Ростовской области за прошедшие сутки, 20 августа, произошло 32 пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подразделения привлекались к тушению 14 техногенных пожаров, в которых спасли одного человека, и 18 загораний сухой растительности. Кроме того, специалисты ликвидировали последствия трех ДТП, в которых были спасены три человека. Всего МЧС за сутки задействовало 352 специалиста и 88 единиц техники.

По информации ведомства, сегодня, 21 августа, в Ростовской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Константин Соловьев

Новости компаний Все