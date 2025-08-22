Из свежей почты

Аня Терентьева, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

В полтора года дочке поставили диагноз ДЦП. Вскоре у нее начались приступы судорог, справиться с ними помогли лекарства, которые Аня принимает до сих пор. Мы активно занимались ее лечением и реабилитацией, дочка окрепла, стала держать голову, старалась встать на ноги. Лучшие результаты дало лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. После пяти курсов Анечка понимает речь, произносит звуки и короткие слова, появились эмоции, уже окончила первый класс коррекционной школы. Лечение в ИМТ нужно продолжать, а мы больше не в силах его оплачивать. Елена Терентьева, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке необходима систематическая реабилитация — нужно нормализовать мышечный тонус, восстанавливать отсутствующие двигательные навыки и активизировать развитие речи».

Варя Полякова, 14 лет, двусторонняя расщелина губы и нёба, недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 171 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям внесло 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 32 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка и нёба, с трех месяцев перенесла несколько операций. Прикус у Вари был нарушен, зубы росли скученно. Она тяжело дышала и хрипела во сне, часто болела, говорила невнятно. Благодаря Русфонду нам удалось попасть на лечение в Центр челюстно-лицевой хирургии в Москве. Спасибо огромное! Сейчас дочке предстоит операция, к ней нужна ортодонтическая подготовка. И я опять вынуждена обратиться к вам за помощью. Анна Леонтьева, Рязанская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Варе требуется ортодонтическое лечение, необходимое для подготовки к операции — костной пластике альвеолярного отростка».

Максим Федоров, 6 лет, укорочение правой ноги и деформация голеностопного сустава вследствие тяжелой травмы, спасет операция. 156 540 руб.

Внимание! Цена операции 430 540 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 24 тыс. руб.

В два года с Максимкой случилась беда: он выпал из окна второго этажа. Жив остался чудом, но получил множество переломов, правую ножку загипсовали от стопы до бедра. Когда гипс сняли, стало видно, что голень сильно искривлена, стопа подвернута. Мы обратились в ярославскую клинику, к известному ортопеду Максиму Александровичу Вавилову. Доктор сразу определил проблему и начал хирургическое лечение. Нога выпрямилась, сын стал ходить. А сейчас опять хромает, правая нога слабее и тоньше левой, стопа меньше на два размера. Доктор говорит, что требуется еще одна операция. Помогите ее оплатить! Кристина Федорова, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мальчику необходима операция — одномоментная коррекция положения правой стопы и перемещение передней большеберцовой мышцы».

Милана Горбачева, 10 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 244 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Инвесторы Summit Group («ДоброИнвест») внесли 57 582 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 162 418 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 38 тыс. руб.

Милана всегда была активной, занималась спортом. А в начале февраля этого года заболела, стала задыхаться, пришлось даже вызвать скорую. Дочку обследовали кардиологи и диагностировали врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Врачи говорят, что дефект нужно закрывать, иначе возникнут осложнения на сердце и легкие. Операцию Милане готовы провести через сосуды, без вскрытия грудной клетки. Но она платная, а у нас таких денег нет. Помогите! Евгения Васицкая, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Милане требуется закрытие дефекта межпредсердной перегородки. Мы проведем операцию эндоваскулярно, при помощи окклюдера. Это щадящее вмешательство, после него девочка быстро восстановится».

