Свыше 280 дел возбудили в Геленджике за июль из-за незаконной продажи алкоголя

Полиция курортного Геленджика за июль конфисковала свыше 3,8 тыс. л поддельного алкоголя и возбудила 285 уголовных дел против нарушителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего контрафакта обнаружили в Архипо-Осиповке — 561 л. В Джанхоте изъяли 300 л подделки, в Кабардинке — 216 л.

«Почему такая принципиальная позиция ко всем незаконным проявлениям торговли на территории нашего курорта? Потому что продажа самопального алкоголя, использование самокатов в пешеходной зоне — все это несет опасность для жизни и здоровья людей»,— пояснил градоначальник.

Власти также ведут борьбу с нарушениями в сфере средств индивидуальной мобильности. С начала года с набережной вывезли более 3,2 тыс. самокатов и составили свыше 300 протоколов. Господин Богодистов предложил операторам самостоятельно ограничить движение техники на набережной и запретить ее использование в сельских районах курорта.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд оставил без изменений постановление Адлерского районного суда о заключении под стражу 30-летней жительницы Сочи, обвиняемой в реализации опасного алкогольного продукта, из-за которого пять человек получили токсическое отравление. Рассмотрение апелляционной жалобы второй фигурантки пока не состоялось.

Мария Удовик