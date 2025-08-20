Краснодарский суд оставил под стражей обвиняемую по делу о массовом отравлении чачей
Краснодарский краевой суд оставил без изменений постановление Адлерского районного суда о заключении под стражу 30-летней жительницы Сочи, обвиняемой в реализации опасного алкогольного продукта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По материалам дела, женщина вместе с соучастницей продавала на рынке «Казачий» алкоголь, изготовленный кустарным способом, под видом «домашнего вина» и «чачи». Продукция не соответствовала требованиям безопасности, в результате чего пять человек получили токсическое отравление.
Мера пресечения в отношении обвиняемой была избрана на срок 1 месяц 30 суток, до 4 октября 2025 года. Рассмотрение апелляционной жалобы второй фигурантки пока не состоялось.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в городскую больницу №21 Уфы поступил третий пациент с отравлением метанолом после употребления «чачи», приобретенной на рынке на федеральной территории Сириус.