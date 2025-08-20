Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге пенсионеру доплатили 65 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Таганрога через суд добилась доплаты пенсионеру свыше 65 тыс. руб. после того, как Фонд пенсионного и социального страхования незаконно отказал ему в перерасчете пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пенсионер обратился в отделение фонда с просьбой пересчитать пенсию по старости. К заявлению он приложил документы о работе в особых условиях на протяжении шести лет. Однако сотрудники учреждения необоснованно отклонили заявление.

После вмешательства прокуратуры размер выплат определили в соответствии с действующим законодательством. Пенсионер получил положенную ему доплату.

Мария Хоперская

