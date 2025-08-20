Стубб сравнил возможные уступки Украины с потерей пяти американских штатов

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американцам представить потерю пяти штатов: Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и Вирджинию. Их общая площадь составляет более 650 тыс. кв. км. На этом примере он показал территориальные требования российских властей к Украине.

По словам господина Стубба, президент США Дональд Трамп понимает величину этих требований. «Не стоит недооценивать умение президента Трампа вести переговоры... Он разбирается в вопросе территорий»,— сказал господин Стубб в интервью NBC News.

Господин Трамп призывал обсудить «обмен территориями» с учетом нынешней линии соприкосновения. Он говорил, что Украина по условиям будущего мирного соглашения «получит много земли». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

