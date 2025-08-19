Трамп: Украина получит много земли

Президент США Дональд Трамп заявил, что по условиям будущего мирного соглашения с Россией Украина «получит много земли».

«В конце концов, Украина вернет свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Но это была война, и Россия — это мощная военная держава, нравится это кому-то или нет»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. При этом он подчеркнул, что Украине придется пойти на территориальные уступки. «Я полагаю, вы все видели карту. Вы знаете, захвачен большой кусок территории. Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс сейчас, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией. Так что они понимают, что это значит»,— добавил президент США.

На вчерашних переговорах с Дональдом Трампом Владимир Зеленский сказал, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов» территорий, писала WSJ. Публично украинский президент заявил, что «чувствительные территориальные вопросы» будет обсуждать только на трехстороннем саммите с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Лусине Баласян